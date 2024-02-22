"Петербург получил первенство в номинациях "Регион событийного туризма" и "Регион устойчивого развития туризма", — написал он в телеграм-канале.

По результатам голосования жюри город также был признан лучшим в трех специальных номинациях: за активное развитие конгрессно-выставочной деятельности, за лучшую маркетинговую кампанию по продвижению туристических проектов региона и за лучший межрегиональный туристический проект.

Северная столица получила второе место как регион семейного отдыха и туризма и регион образовательного туризма, а также третье место в номинациях "Регион гастрономического туризма" и "Лучший туристский маркетинг региона".

Всего в финал премии, состоявшийся в Петербурге в среду, вышли 47 регионов России. Победители были объявлены в 20 номинациях.

Как сообщалось, за 2023 год Петербург посетили 9,4 млн туристов, которые принесли в экономику города 482,7 млрд рублей.

Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства и позволяет отметить заслуги представителей туристической отрасли.