"Оборот театров, концертных залов, парков, кинотеатров и других развлекательных площадок столицы в 2023 году достиг 75,7 миллиарда рублей, увеличившись почти на 22% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года", — сказал Ефимов, слова которого привели в четверг в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По его словам, практически на все услуги в сфере культуры наблюдался повышенный спрос, который привел к росту выручки. Почти четверть годового оборота, около 18 млрд рублей, пришлась на январь и декабрь — периоды традиционно высокой посещаемости культурных учреждений в предновогодние дни и зимние каникулы. Рекордный ежемесячный прирост также был зафиксирован в январе — на 41% к тому же месяцу 2022 года.

На Москву приходится более 30% совокупного российского объема услуг в сфере культуры. В прошлом году рост оборота учреждений культуры в столице был выше среднероссийского показателя на 6,3%, добавил заммэра.