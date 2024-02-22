"Фрески были выявлены при обследовании церковных сводов", — пояснил чиновник. По сведениям Стадэ, реставраторы намерены восстановить фрагменты сохранившейся монументальной живописи.

В настоящему моменту специалисты привели в порядок храмовые фундаменты и приступили к реставрации кладки. Рабочие будут восстанавливать стены с использованием старых, ранее выпавших из кладки кирпичей.

Срок завершения работ и их стоимость Стадэ не называет.

Согласно информации из открытых источников, Введенский храм был построен в центре Валдая в средине XVIII века. Несколько раз церковь горела. В годы Советской власти храм был закрыт.