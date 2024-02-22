"Приезжает много туристов из стран Персидского залива — это Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия, что когда-то звучало как экзотика. Для туристов из Латинской Америки Мурманск тоже становится точкой притяжения", — сообщил заведующий сектором государственного регулирования и развития туристической деятельности регионального комитета по туризму Дмитрий Колотов в эфире "Радио России — Мурманск".

Кроме того, Колотов отметил, что в текущем году в Мурманскую область приезжает много туристов из КНР, а также возвращается турпоток из Таиланда.

При этом комитет по туризму региона пока не располагает официальной статистикой по итогам декабря и января.

Ранее председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщал "Интерфаксу", что в новогодние каникулы в регионе отдохнули более 93 тыс. человек, что на 7% превысило турпоток в новогодние каникулы 2023 года.

Традиционно лидером по количеству принятых туристов стали Кировск и Апатиты, которые образуют кластер "Хибины", где сосредоточены горнолыжные комплексы. Всего кластер принял 59 тыс. человек.