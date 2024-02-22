Теперь компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $9,9-10,1 в расчете на акцию, сообщается в пресс-релизе. Прежняя оценка, которую Royal Caribbean представил в начале февраля, составляла $9,5-9,7 на акцию.

Аналитики в среднем прогнозируют $9,73 на акцию.

"Компания по-прежнему очень воодушевлена ценами и уровнем спроса в 2024 году, — говорится в сообщении. — Количество заказов значительно выше, чем за тот же период прошлого года". Расходы туристов "на борту" также продолжают превышать показатели предыдущих лет.