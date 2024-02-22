"Выходные 23-24 февраля в горах пройдут активно и спортивно для всей семьи. Главный турнир программы — конкурс на звание "Джигит Эльбруса". Чтобы им стать мужчинам придется продемонстрировать свою силу, смекалку, чувство юмора, обаяние и другие качества", — говорится в сообщении.

В частности, претендентам на звание предстоит показать свои возможности в перетягивании каната, "братском захвате", подъеме 16-килограммового микрофона, а также в мастер-классах по пикапу и проявлению рыцарства перед дамами.

Кроме того, на празднике желающие смогут поучаствовать в соревнованиях для детей и взрослых "Лазертаг".

Вместе с тем гостей курорта ждет интерактивно-развлекательная программа с ведущим и ди-джеем "А ну-ка, парни!", а также и спортивно-развлекательная программа "Быстрее, выше, сильнее" с детскими аниматорами.

Бочча — игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг, петанк и боулз. Бочча является паралимпийским видом спорта, игра проходит на корте.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.