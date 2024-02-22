"В праздничный день можно попробовать себя в роли оператора современного мощного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э" или пилота реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч". Проверить стрелковые навыки и меткость в спортивной стендовой стрельбе и фотоохоте, а также выполнить условные боевые задачи в подлинной кабине военно-транспортного вертолета Ми-8", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, посетителям предложат подержать в руках легендарные образцы российского стрелкового оружия и принять участие в мастер-классе "Стрелковое дело"; почувствовать себя "поисковиком", освоить навыки шифровки и проявить себя стратегом в познавательной программе "Капсула времени".

Здесь же гостям музея предложат написать письмо или сделать своими руками праздничную открытку с теплыми пожеланиями защитникам Отечества.

Для интересующихся современной военной историей организована выставка "Служу России!", которая знакомит посетителей с современным вооружением и амуницией спецподразделений армии и силовых структур России.

Также в музее действует постоянная экспозиция, представляющая все многообразие холодного и стрелкового оружия с XIV века до современности.

В Зале Славы российского оружия музейщики покажут фильм, посвященный героическим страницам российской истории и истории оружейного производства в Туле. Здесь же будут организован кинопоказ художественных фильмов о защитниках Отечества — "Офицеры", "В бой идут одни старики", "Калашников", "Братство".

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. Общая площадь всей экспозиции составляет 5,6 тыс. кв. метров. На площадке перед его зданием под открытым небом представлены крупногабаритные образцы вооружения и военной техники.

В августе 2023 года музей официально отметил свое 150-летие со дня создания.