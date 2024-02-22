В праздничный день запланированы спортивные игры, эстафета и интерактивные игры с ведущим, говорится в сообщении.

Кроме того, будут организованы мастер-классы, где детей и взрослых научат своими руками делать подарки для мужчин.

Отмечается, что гостей праздника также ждут розыгрыши с подарками и апре-ски вечеринка.

На горнолыжных курортах подъемники закрываются до того как стемнеет, и чтобы люди не скучали оставшееся время, на курортах гостям предлагают большое количество развлечений, в совокупности их и называют апре-ски.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.