Она расскажет об издававшихся во время Великой Отечественной войны в осажденном фашистскими войсками Ленинграде книгах и журналах.

В блокаду в Ленинграде было издано около двух тысяч наименований книг и брошюр. Продолжали работать ленинградские отделения крупнейших советских издательств: "Воениздат", "Госполитиздат", "Гослитиздат", "Медгиз".

Весной 1942 года издательство Исполнительного комитета Ленинградского городского совета "Лениздат" массово публиковало рекомендации по выращиванию и сохранению овощей в городских условиях. Одной из самых главных задач "Лениздата" была необходимость обеспечить информационную поддержку жителям блокадного города, адаптировать горожан к новым военным реалиям, помочь перестроить хозяйственные коммуникации города.

На выставке представлены издания "Медгиза", которые оперативно знакомили с основами военной медицины.

"О ратных и трудовых подвигах своих товарищей ленинградцы читали на страницах книг "Воениздата" и "Госполитиздата". Советские писатели посвящали стихи и прозу защитникам Ленинграда, раскрывали духовную связь между поколениями, сражавшимися за свою Родину", — говорится в сообщении.

В годы блокады в Ленинграде издавался единственный детский журнал "Костер". Тиражи журнала снизились, были периоды, когда содержание журнала передавалось только по радио. Экземпляры издания можно будет увидеть на экспозиции.