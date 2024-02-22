"После пандемического кризиса восстановлен безвизовый режим для 82 стран. И сейчас мы хотим довести этот безвизовый режим до 100 государств. Восстановлено международное авиасообщение с 28 государствами по 120 направлениям", — сказал он, выступая на форуме устойчивого развития туризма "Путешествуй" на Камчатке.

Дипломат добавил, что географическая близость и протяженная граница способствуют активным туристическим обменам между Россией и Казахстаном.

"У нас туристическая активность сейчас постепенно восстанавливается после пандемического кризиса, когда был сильный спад, у всех туризм весь был заморожен, но скажу, что так как были границы закрыты, у нас многие выбирали Россию, и популярны были туры по Золотому кольцу России. Казахстан в прошлом году вошел в тройку стран, куда чаще всего ездили российские граждане. Это около 3 млн визитов из России, больше только у Абхазии и Турции. В обратном направлении также казахстанские граждане в числе лидеров по поездкам в Россию, их количество выросло за год на 27%, до свыше трех миллионов. У нас растет частота авиасообщения, восстанавливается постепенно поток между городами Казахстана и России. Сейчас выполняется 104 рейса в неделю по 22 маршрутам", — рассказал Шамишев.

Он напомнил, что летом прошлого года с целью развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве был создан Евразийского альянс горных курортов.

"Он объединил ведущие горные курорты Казахстана, России, Узбекистана и Азербайджана, такие как Шымбулак, Роза Хутор, Амирсой и Шахдаг. В этом году, в марте, Роза Хутор будет принимать большую делегацию Казахстана. Мы также сейчас работаем над тем, чтобы создать казахстанско-российский туристический маршрут, такая дуга от Южного Казахстана, густонаселенного, где очень много потенциальных туристов. Это и Туркестан, Семиречье, Иле-Балхашский заповедник, озера Алаколь и Зайсан, это национальные парки Каркаралинский и Катон-Карагайский, до красот горного Алтая и Сибири. То есть это там, где также зарождалась тюркская цивилизация. Этот совместный проект позволит создать много рабочих мест дополнительных и даст положительный эффект не только для роста показателей в сфере туризма, но и позволит повысить занятость населения, развивать малый бизнес и региональную экономику в целом", — рассказал Шамишев.

По его словам, в ближайшие три года ожидается рост доли туризма в структуре национальной экономики и предусматривается создание около 60 тыс. рабочих мест в этой отрасли.

Дипломат добавил, что в Казахстане определены 10 топовых объектов для притяжения туристов. Это столичная агломерация, курортные зоны Имантауско-Шалкарская, Щучинско-Боровская, Баянаул, побережье озер Алаколь и Балхаш, горный кластер Алматинского региона, пустынный регион Мангыстау на западе страны и Туркестан.