"Псковский музей-заповедник — один из старейших музеев страны. Официальное открытие музея состоялось 8 (21) мая 1876 года. Впервые о создании в губернском городе музея заговорили в 1829 году после случайной находки в стене у Власьевской башни 107 каменных ядер", — отмечается в сообщении.

В 1872 году было создана Псковская археологическая комиссия, одной из задач которой стало устройство музея. В 1880 году комиссия была преобразована в Псковское археологическое общество (ПАО).

"Члены ПАО прилагали все усилия, для того чтобы получить здание для музея. И в 1900 году, благодаря содействию губернских властей и покровительству меценатов, обществу передали здание Поганкиных палат, где 15 декабря (по старому стилю) 1902 года открылись экспозиции музея", — сообщили в музее.

Тематические комплексы, которые можно теперь увидеть в Поганкиных палатах, повторяют в основном разделы последней экспозиции музея Псковского археологического общества. Выставочное пространство разбито на разделы: "Историко-мемориальный" (учредительные документы, портреты членов Псковской археологической комиссии и Псковского археологического общества, мемориальные предметы); "Памятники письменности" (рукописи и старопечатные книги); "Мюнц-кабинет" (нумизматика, сфрагистика, фалеристика); "Церковные древности" (иконы, кресты, утварь); "Памятники быта" (костюмы, головные уборы, украшения); "Оружие" (холодное и огнестрельное оружие); "Доисторический отдел" (археологические коллекции).

На выставке представлены экспонаты из коллекций музея ПАО, хранящиеся в фондах современного Псковского музея-заповедника: рукописи и старопечатные книги, иконы, кресты, предметы церковной утвари, оружие, изделия из текстиля, коллекции нумизматики, фалеристики, сфрагистики, археологические находки. Отдельного внимания заслуживают аналоги предметов из экспозиций ПАО, утраченных в годы Великой Отечественной войны, отметили в пресс-службе.