"По итогам 2023 года Приморский край по визам и в рамках межправительственного соглашения посетили 129,5 тысячи туристов из Китая. В 2022 году регион посетили чуть более 1200 китайских граждан", — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя агентства по туризму Приморского края Кристина Квинт отметила, что около 25 тыс. гостей прибыла из КНР в регион по безвизу. В следующем году, по ее словам, в Приморье ожидается около 200 тыс. иностранных туристов, то есть почти в два раза больше, чем в прошлом году. Большая часть из них прибудет в край с июня по сентябрь, в пиковый туристический сезон.

Как сообщалось, в феврале 2024 года количество туристов, въехавших в Приморский край из Китая, впервые превысило выездной турпоток. В регион с 1 по 19 февраля въехало более 3700 китайских гостей. За это же время в Китай через Приморье направились около 3500 россиян.