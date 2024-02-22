"Экономика туризма очень важна сегодня. Инвестиционная активность растет. Мы видим, что за последние три года объем инвестиций в туризм вырос в три раза, в этом году он может составить более 700 млрд рублей. Водятся новые гостиничные номера: в прошлом году темпы роста ввода в эксплуатацию номерного фонда составили плюс 40%", — сказал он на пленарной сессии Форума устойчивого развития "Путешествуй!", который проходит на Камчатке.

Как отметил Вахруков, развитие экономики отрасли происходит как за счет строительства гостиниц по льготной ставке, модульных объектов размещения и другой инфраструктуры, так и за счет развития устойчивого туризма. Параллельно решаются вопросы, на чем туристы поедут на отдых.

"У нас есть потенциал роста туристических поездок в целом по стране – это 140 миллионов к 2030 году. У нас есть дефицит номеров, и мы посчитали, сколько номеров нам нужно построить. Ну вот, например, на Дальнем Востоке, если взять, мы там планировали, и сейчас планируем к 2030 году удвоение туристического потока, значит, нам нужно построить 25 тысяч новых номеров. Это такая большая задача. Сколько надо построить новых номеров, сколько создать точек притяжения для того, чтобы туристы поехали с какими-то смыслами", — добавил он.