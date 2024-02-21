Переходы расположены на самых оживленных участках центра города — на улицах Мосина и Каминского.

"В пешеходных переходах полностью заменены инженерные коммуникации, выполнен ремонт напольного покрытия, стен и потолков, установлено видеонаблюдение. Объекты получили уникальное дизайнерское оформление", — говорится в сообщении.

Так, в переходе на Мосина (с выходом на Казанскую набережную и Музейный квартал — ИФ) установлены цифровые экраны, на которых можно ознакомиться с историческими эпохами города от "Тулы ХIХ века" к "Туле красных заводов".

В подземном переходе на пересечении проспекта Ленина с улицей Каминского применен более функциональный дизайн, установлены новые стеклянные навесы. На стенах из керамических плиток выполнены портреты известных туляков.

"Реализация проекта "Туристический код Тулы" позволила не просто обновить подземные пешеходные переходы, но создать уникальные современные объекты. Они будут интересны жителям и гостям нашего города", — приводятся в сообщении слова главы горадминистрации Ильи Беспалова.

Как сообщалось, в 2022 году Тула стала одним из победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов.

Создание туристического кода исторического центра Тулы предполагает применение единой стилистики в различных элементах. В частности, установлены указатели с навигацией, аншлаги, арт-объекты и новые туристско-информационные центры, нестационарные торговые объекты, лавочки и урны. Кроме того, в Учетном переулке появился новый сквер, на улице Советской выполнено озеленение.