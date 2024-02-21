"Мы каждый год сдаем 4-5 новых терминалов, которые строятся на наши денежные средства по графику, согласованному с Минтрансом. По 2023 году мы сдали Кемерово, Новосибирск, самый большой терминал вне Москвы — Владикавказ и международный терминал в Саранске", — сказал Троценко на "Форуме национальных достижений: транспорт" в рамках выставки "Россия".

"В 2024 году мы ожидаем сдачу Ставрополя, Томска, Магадана, в конце году — Улан-Удэ и Воронеж, то есть пять новых терминалов будет построено за 2024 год, — продолжил он. — Мы не останавливаемся: на 2025 год у нас по программе стоит Мурманск, второй терминал в Тюмени, Кавказские Минеральные Воды — огромный терминал, который станет главным пересадочным хабом на юге страны, и Барнаул".

В планах "Новапорта" на 2026 год, по его словам — сдача терминалов в Магнитогорске, Чите, Калининграде, Челябинске. Также планируется начать расширение терминального комплекса в Кемерово, "в котором у нас новый терминал, но мы видим, что пассажиропоток растет".

Пассажиропоток по всей сети "Новапорт" в 2023 году составил 32 млн человек, сообщил Троценко в беседе с журналистами в среду. В сравнении с показателем 2022 года — 30 млн пассажиров — это на 7% больше.

На вопрос о позиции холдинга относительно участия аэропортовых инвесторов в софинансировании аэродромной инфраструктуры (которая, в отличие от терминалов, является федеральной собственностью) Троценко сказал: "В общем и целом консенсус по этому поводу — что решение по характеру новой программы (реконструкции аэродромов в РФ — ИФ) будет приниматься в конце этого года. Сейчас разные предложения, они по-разному обсчитываются". Среди обсуждаемых властями и бизнесом инструментов — концессионные соглашения, напомнил Троценко. При этом в малых и средних аэропортах применять концессии, по его словам, "очень непросто, потому что авиационный трафик не позволяет окупать инвестиции даже в двадцатилетней перспективе".

По данным сайта "Новапорта", компания владеет или управляет контрольными пакетами в 21 региональном аэропорту: в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске, Кемерово, Минеральных Водах, Калининграде, Улан-Удэ, Владикавказе, Воронеже, Саранске, Белгороде, Нальчике, Барнауле, Пскове и в грузовом терминале "Пулково" (Санкт-Петербург), а также миноритарным пакетом (49%) в аэропорту Ставрополя. Через компанию "Аэропорты большой страны" (совместное предприятие с группой "Аэропорты регионов") "Новапорт" участвует в капитале аэропортов Благовещенска, Магадана, Оренбурга, Орска, Магнитогорска и Элисты.