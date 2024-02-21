"Мы сделали новое "экскурсионное меню", — заявила она журналистам.

По ее словам, маршруты покажут Русский музея с разных сторон — как выставочный зал, художественный и исторический музей.

Также учреждение прорабатывает организацию экскурсий по Летнему саду (филиал Русского музея).

"Нас спрашивают, почему Летний сад превращен в транзитную зону, почему нет экскурсий серьезных — хотя бы по Петровской зоне, самой исторической, самой сакральной. Мы будем обязательно делать, сейчас мы этим занимаемся. К сезону нужно все сделать правильно, чтобы были экскурсионные предложения, глубокие", — поделилась Манилова.