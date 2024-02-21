"Праздничные гуляния для жителей и гостей Московской области готовятся во всех городских округах. В парках культуры и отдыха, на территориях у домов культуры, на площадях, в скверах и других площадках запланировано почти 500 мероприятий", — отмечает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что в проводах зимы примут участие более 200 тыс. человек.

Праздничные программы ждут жителей Подмосковья в парках культуры и отдыха, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках городских округов Егорьевск, Истра, Клин, Королёв, Красногорск, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Серпухов, Шаховская и других.

Так, в Щёлковском парке культуры и отдыха для посетителей подготовили различные мастер-классы, соревнования по метанию валенка, перетягиванию каната, бегу в мешках. В "Наташинском парке" в Люберцах можно будет принять участие в бое подушками на бревне, "боулинге" матрешками и фольклорном "тире".

В прошлом году Масленице в Подмосковье было посвящено более 450 мероприятий, их посетили свыше 500 тыс. человек.