«Мы достаточно оперативно стараемся рассматривать запросы иностранных авиакомпаний на разрешение на полеты к нам. Даже те, которые превосходят немножко договоренности имеющиеся, мы по согласованию с Минтрансом идем навстречу. В 2023 году было возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грузией. К нам полетели КНДР, Кувейт, Марокко, Мьянма, открылись рейсы на Маврикий. Сначала из регионов, из Иркутска начались полеты во Вьетнам, но в начале 2024 года «Аэрофлот уже из Москвы полетел в Хошимин», — сказал он, выступая на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по транспорту.

Косинов рассказал, куда еще в 2024 году могут открыться прямые рейсы.

«У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию. Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт», — сообщил он.

Представитель Росавиации напомнил, что в ряде аэропортов Российской Федерации установлен режим открытого неба.

«Это Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург и Улан-Удэ. При этом на сегодняшний день не все имеющиеся коммерческие права иностранными авиакомпаниями используются в полной мере. Поэтому мы готовы к дальнейшему диалогу с авиакомпаниями, совместно с туристической отраслью, к развитию и расширению нашего авиасообщения», — подытожил он.

По данным Росавиации, в 2023 году по международным воздушным линиям в 2023 году было перевезено 22,4 миллиона пассажиров. Прямое авиасообщение из РФ осуществляется с 37 иностранными государствами, при этом российские авиакомпании выполняют полеты в 25 стран и 49 иностранных авиакомпаний летают в РФ из 28 государств.