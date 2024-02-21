"Русскому музею в туризме нужно догонять. Почему? Потому что он исторически не был туристским никогда. Он не работал с туротраслью так, как, наверное, работают другие музеи — скажем, "Петергоф". У них порядка 60% внебюджетных доходов приносит туризм, то есть сотрудничество музея с туркомпаниями. Русский музей же построен на индивидуальных посетителях и не добирает в этом смысле", — сказала Манилова журналистам.

Она заявила, что ситуация изменится в ближайшее время. "Мы начинаем сейчас работать и как туристская институция. В марте начинаем", — сказала директор музея.

Также Манилова считает, что Русскому музею следует развивать кураторские экскурсии.

"Посмотрите налево, посмотрите направо" не работает уже. Что такое кураторская экскурсия? Экскурсия, которую ведут искусствоведы, кураторы выставок — например, мой заместитель по науке. Задача — давать нашим посетителям глубокую информацию, которая будет рождать в них понимание новых пластов отечественного искусства и истории", — поделилась гендиректор.

По словам Маниловой, сейчас в штате Русского музея работают 40 экскурсоводов. Когда учреждение начнет плотнее сотрудничать с туроператорами, потребуется большее количество.