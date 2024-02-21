"Почти 50 парков культуры и отдыха Московской области 23 февраля, в День защитника Отечества, проведут областное мероприятие "Разрешите поздравить?", — отмечает ведомство.

Для посетителей подготовят конкурсы, показательные выступления и концерты. Будет работать полевая кухня, фотозоны.

Так, в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдут показательные выступления участников движения "Юнармия", концерт, силовые конкурсы. Также посетители смогут увидеть фотовыставку "Подвиги современных защитников Отечества".

В центральном парке Долгопрудного и городском парке Чехова пройдут различные мастер-классы, будут работать полевая кухня и фотовыставки.

В парке "Покровский" в Сергиево-Посадском округе гостей научат правилам оказания первой медицинской помощи и организуют бесплатное чаепитие. Также посетители смогут посмотреть выставку современного военного обмундирования и показательные выступления юнармейцев.

Реконструкция строевых учений, праздничный концерт, мастер-классы по изготовлению открыток пройдут в Пушкинском центральном парке культуры и отдыха. Кроме того, здесь будет работать полевая кухня и фотозона.

В парках "Сестрорецкий" в Клину и "Москворецкий" в Воскресенске организуют мастер-классы, концерты и познавательные программы.