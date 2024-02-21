Для посетителей подготовят конкурсы, показательные выступления и концерты. Будет работать полевая кухня, фотозоны.
Так, в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдут показательные выступления участников движения "Юнармия", концерт, силовые конкурсы. Также посетители смогут увидеть фотовыставку "Подвиги современных защитников Отечества".
В центральном парке Долгопрудного и городском парке Чехова пройдут различные мастер-классы, будут работать полевая кухня и фотовыставки.
В парке "Покровский" в Сергиево-Посадском округе гостей научат правилам оказания первой медицинской помощи и организуют бесплатное чаепитие. Также посетители смогут посмотреть выставку современного военного обмундирования и показательные выступления юнармейцев.
Реконструкция строевых учений, праздничный концерт, мастер-классы по изготовлению открыток пройдут в Пушкинском центральном парке культуры и отдыха. Кроме того, здесь будет работать полевая кухня и фотозона.
В парках "Сестрорецкий" в Клину и "Москворецкий" в Воскресенске организуют мастер-классы, концерты и познавательные программы.