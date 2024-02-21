"Очень важный для развития устойчивого туризма показатель — возвратность (то есть повторные поездки в Санкт-Петербург) — за три года увеличился с 20% до 48%. То есть почти каждый второй турист, гость нашего города говорит, что уже был в Санкт-Петербурге и планирует приехать еще", — сказал Корнеев журналистам.

Говоря об изменениях структуры турпотока, глава комитета отметил, что с допандемийного 2019 года в северной столице выросло число российских гостей — с 5,5 млн человек до 8,8 млн в 2023 году.

Кроме того, среднестатистический турист помолодел.

"53% (туристов, которые приезжают в северную столицу сейчас — ИФ) — молодежь до 40 лет, семьи и семьи с детьми. В 2019 году главными нашими гостями были в основном среднее и старшее поколении с культурно-познавательным туризмом", — поделился Корнеев.

Он также отметил, что гостям Петербурга стали интересны не только объекты исторического центра.

Ситуацию в туризме Корнеев объяснил в том числе работой экскурсоводов по созданию новых маршрутов. Это, к примеру, "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" — исторический, но охватывающий современное развитие города, и "Санкт-Петербург. Новая география", которые получили статус национальных маршрутов.