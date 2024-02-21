«Как отмечают туроператоры, сейчас в связи с дестабилизацией экономики изменились условия и количество горящих туров увеличивается. Если туроператор не может продать тур, то в последний момент сбрасывает цену и продает за 24 часа. Наша законодательная инициатива поднята туротраслью, поддержана правительством и комитетом. Я предлагаю поддержать. Мы предлагаем вносить туроператорам информацию в систему «Электронная путевка» в те 24 часа, которые будут проходить до оказания услуги туристу», — сказала замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко на пленарном заседании.

Согласно действующему законодательству, туроператор обязан вносить в «Электронную путевку» информацию о проданном турпродукте не позднее 15 числа следующего за продажей месяца и не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг.

Согласно предложенному законопроекту, если горящий тур продал сам туроператор, ему необходимо внести сведения в "Электронную путевку" не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг. Если путевку продал турагент, то туроператор должен вносить сведения в систему не позднее момента начала оказания услуг по туру и не позднее 72 часов с момента поступления к нему данных о заключении соответствующего договора турагентом.

По словам Костенко, в рамках действующего законодательства горящие туры не могут быть размещены в «Электронной путевке», и это грозит туроператору прекращением работы.

«То есть компания либо должна скрыть факт продажи этого продукта, но тогда туристы не смогут проверить информацию в базе. Или, с другой стороны, она может внести информацию, но с нарушением сроков. В этом случае туроператор должен быть исключен из реестра и прекратить работу на туррынке», — подчеркнула депутат.

Как отметила Костенко, в допандемийное время доля горящих туров составляла, по экспертным оценкам, примерно 5-6%. Сейчас их доля достигает 10% от общего числа продаваемых туров.

С 15 ноября для туроператоров и турагентов стала обязательной передача данных обо всех параметрах каждого организованного тура за рубеж в государственную информационную систему электронных путевок. Туроператоры по внутреннему туризму должны будут начать передавать данные обо всех реализованных турах в систему с 1 сентября 2024 года.