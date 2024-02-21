"В ходе таможенного контроля авиарейса "Дубай-Сочи" сотрудники поста Аэропорт Сочи Краснодарской таможни остановили мужчину, проходившего через "зеленый коридор". При осмотре его багажа с помощью рентгентехники среди личных вещей были обнаружены 1014 упаковок с медицинской продукцией корейского производства: зубные имплантаты, боры, сверла и др., общим весом около 10 кг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажир из ОАЭ таможенную декларацию не подавал. По его словам, медицинские инструменты он вез для личного пользования.

Товар изъят, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), добавили в пресс-службе ведомства.