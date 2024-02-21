Он напомнил, что поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ, вступившие в силу в июне 2023 года, расширили перечень оснований недействительности загранпаспорта, а также изъятия их на границе, в том числе у граждан, призванных на военную службу. А в декабре 2023 года вступило в силу постановление правительства, направленное на реализацию этого закона.

«Пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены ошибки. Например, причиной признания документа недействительным может быть размазанный шрифт или измятость документа. Дело в том, что паспорта считываются электронный устройством, и при наличии дефектов машина его просто «не видит». В этом случае пограничники не могут пропустить владельца такого документа. Бывало, туристов останавливали на границе из-за ошибок в паспорте — например, неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола. Но это буквально единицы. Остальные известные нам случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны, как правило, не с паспортными проблемами, а, например, с долгами гражданина или другими реальными поводами», — пояснил Мохов.

«При этом обязанность исполнения закона о порядке выезда из РФ и въезда, а также других подобных нормативов, лежит на гражданине — туристе и не находится в сфере ответственности организаций, оказывающих туристические услуги. То есть, туристам надо своевременно проверять информацию об ограничении права на выезд и самим внимательно изучить свой загранпаспорт на предмет возможных ошибок или опечаток», — добавил эксперт.

Ранее гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил «Интерфаксу», что из-за подобных ошибок в паспортах и отказов в выезде туристы теряют сотни тысяч рублей, уплаченных за зарубежные туры. По его словам, турагентства сети фиксируют десятки подобных случаев. Он также рекомендует путешественникам тщательно проверять свой загранпаспорт при планировании поездки.