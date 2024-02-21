"Старинный общегородской праздник "Сказки старого города" или Длинной колбасы музей возродил несколько лет назад. И с каждым годом он все популярнее и популярнее, так как на него приходят тысячи калининградцев и гостей города. . В этом году он посвящен Году семьи и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина", — сказала Говорова.

По ее словам, в музейном пространстве Королевские ворота, где пройдет праздник, гостям предложат принять участие в семейном фестивале, мастер-классах, экскурсиях и попробовать вкусную, ароматную и достойную книги рекордов Царь-колбасу. Ее длина составит 23 метра, а вес 68 килограммов. Она будет самой большой, приготовленной для праздника в прошлые годы.

Как ни странно, но "царица" будет не местной, изготовленной на многочисленных мясоперерабатывающих предприятиях в Калининградской области. Ее приготовили на крупном предприятии в большой России и с особыми мерами осторожности и температурном режиме привезли в Калининград, пояснила пресс-секретарь.

История необычного прусского праздника Длинной колбасы своими корнями уходит в далекий 1520 год. Тогда впервые кенигсбергские мясники приготовили и предложили горожанам колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 метров). С каждым годом на праздник приходило все большее количество народа, а колбаса становилась длиннее.

Музей Мирового океана имеет опыт организации массовых праздников, во время которых жителей города балуют изысками мастера кулинарии. Так уже за пределами России известность получил День селедки, на который съезжаются тысячи горожан и туристов.