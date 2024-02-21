Презентация проекта состоялась в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле", расположенного в Музейном квартале Тулы. Ее первыми посетителями стали студенты Тульского государственного педагогического университета и педколледжа.

"Почему мы гордимся этим проектом. Потому что он глубоко научный. Если бы не было серьезных научных исследований, полевых изысканий, проведение конференций и выпуска научных изданий, то, наверное, этот проект, как и прочие виртуальные проекты, стал бы всего лишь развлекательным проектом. Наш VR — он в первую очередь образовательный проект", — сказал на презентации директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Он отметил, что новый виртуальный проект станет частью будущей экспозиции, которую в ближайшее время музей планирует открыть в Епифани.

"Этот проект даст возможность в буквальном смысле увидеть не только экспонаты того периода, когда в Епифани стоял острог и казаки, стрельцы несли службу в этом остроге, выезжали с дозорами в дикое поле. Но еще важнее — в буквальном смысле погрузиться в историю. Завершение нашей экспозиции как раз будет построено на этом проекте", — подчеркнул Гриценко.

В свою очередь, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова выразила надежду, что новую экспозицию посетители смогут увидеть уже осенью этого года.

"Мы надеемся, что реставрационные работы, которые нас немножко сдерживают, будут закончены в ближайшее время и возможно этой осенью как раз после празднования годовщины Куликовской битвы, в октябре, сможем открыть двери новой экспозиции и рассказать еще одну страницу истории нашего региона", — сказала Столярова.

Куликово поле знаменито победой объединенного русского войска Дмитрия Донского над ордой Мамая, свершившейся 8 сентября 1380 года и положившей начало становлению российской государственности. Однако история памятного места помнит и другие подвиги русских воинов.

В XVI веке "столица" Куликова поля — Епифань — играла важнейшую роль в обороне Московского государства на его южной окраине, в Диком поле. Здесь, как одно из звеньев Большой засечной черты, был устроен Епифанский острог, где стрельцы, казаки и другие служилые люди обороняли территории молодой страны от степняков, совершавших набеги и угонявших людей в рабство.

Экспозиция "Епифань. Крепость на границе поля" разместится в отреставрированном памятнике архитектуры — Доме Пучковых в поселке Епифань. На 300 кв. метрах будут представлены костюмы и вооружение стрельцов, казаков, пушкарей, знамена казачьих и солдатских полков, в музейных витринах — подлинные артефакты XVI-XVII веков, обнаруженные Тульской археологической экспедицией.

Большинство археологических находок — с территории памятников Тульского края: засечных Орловых ворот, Епифанских слобод, слобод Дедилова, Тулы. Ряд предметов были найдены на пути следовании казачьих сторож, выходивших в Дикое поле из нее. Инструменты плотников расскажут о том, как устраивалась засечная черта. Оружие и снаряжение воинов, детали конского снаряжения, анимированный макет Епифанского острога — о том, какую функцию выполняли служилые люди в крепости и за ее пределами, о боевом коне — помощнике воинов.

Коллекцию усилят уникальные экспонаты — клевец XVI — XVII веков и ствол затинной пищали XVI-XVIII веков. Деталь раннего огнестрельного оружия расскажет о переходе от лука к новому вооружению русских воинов. Монеты-чешуйки, предметы быта, инструменты землеобработки — об иерархии служилых людей, их жаловании и окладе, которые защитники Епифанской крепости получали за свою службу.

Уездный город Епифань был основан князем Иваном Мстиславским как форпост на южной границе Московского государства более 400 лет назад. Именно отсюда берут свое начало корни донского казачества. В 1777 году по указу Екатерины II Епифань стала центром уезда со своим гербом.

Поселок Епифань включен в список исторических мест России.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.