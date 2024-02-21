"Всего через неделю начинается Всемирный фестиваль молодёжи, который проводится по инициативе главы государства Владимира Владимировича Путина. Гости прибывают в город. С руководителями правоохранительных органов и силового блока скоординировали действия на заседании АТК ( антитеррористической комиссии). Обеспечим дополнительные меры безопасности наших жителей, а также всех туристов и участников этого крупного событийного мероприятия", — написал градоначальник.

Он отметил, что предприятия сферы ЖКХ перешли в усиленный режим. "Число дежурных и спецтехники увеличено вдвое. Все плановые строительные работы на это время прекратим", — подчеркнул Копайгородский.

Он напомнил, что железнодорожники внесли изменения в график движения электричек.

"На охрану общественной безопасности выйдут более 3000 правоохранителей и дружинников. Маршруты патрулирования максимально приближены к площадкам фестиваля и местам массового пребывания людей", — добавил мэр Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи пройдёт на ФТ "Сириус" с 1 по 7 марта. В нем примут участие 20 тыс. человек из 180 стран.