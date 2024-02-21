MCR намерена превратить один из самых известных символов британской столицы в отель.

Башня высотой около 190 метров была построена в 1965 году в районе Фицровия, в нескольких кварталах от Британского музея. Она передавала теле- и радиосигнал из Лондона в другие регионы Великобритании, однако утратила эту функцию более десяти лет назад после перехода на новые форматы вещания. На 34-м этаже башни расположен популярный среди туристов вращающийся ресторан

MCR владеет и управляет 150 объектами недвижимости, включая отель TWA Hotel в здании бывшего центра управления полетами в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Акции BT Group дорожают на 1,2% в ходе торгов в среду.