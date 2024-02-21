Планируемый объем инвестиций в проект — порядка 2 млрд рублей. Начать строительство планируется в третьем квартале 2024 года, завершить — до конца 2027 года. Предполагается, что площадь трехэтажного здания на 120 номеров составит 7 тыс. кв. метров. Администрация города Тобольска уже выделила земельный участок для строительства комплекса.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "София-Инвест" создано в 2020 году в Тюмени. 100% долей компании принадлежит Наталье Епифановой. Директором ООО и бывшим учредителем является Сергей Епифанов. Согласно бухгалтерской отчетности, компания по итогам 2022 года не имела выручки, чистый убыток составил 4,4 млн рублей.