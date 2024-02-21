"С наступлением благоприятных погодных условий подрядная организация приступит к реконструкции фонтана, которая традиционно начнется с демонтажных работ, затем будет произведен ремонт гидравлической системы сооружения, после обновят подсветку и освещение, установят плиточное покрытие из гранита", — написал Баскаев в своем телеграм-канале.

Как и прежде, фонтан будет подсвечен разноцветными лампами, яркость которых, также как высота и активность водяных потоков, будет синхронизирована с музыкальным сопровождением.

Планируется, что в центральной части фонтана высота водных струй превысит 10 метров.

Градоначальник напомнил, что первый в Карачаево-Черкесии светомузыкальный фонтан был построен в 2009 году. Он около 10 лет радовал горожан, но со временем пришел в упадок.