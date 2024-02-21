"Впереди нас ожидают длинные праздничные выходные. Загрузку номерного фонда к концу недели ожидаем на уровне 70 процентов. В городе будут одновременно находиться порядка 110 тысяч туристов", — написал градоначальник.

Он отметил, что ключевыми мероприятиями предстоящих выходных станут возложения цветов к памятникам военной истории и патриотические мероприятия во всех районах Сочи.

"В эти дни, конечно же, чтим всех военнослужащих, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий. Чтобы создать атмосферу единения и торжества, ко Дню защитника Отечества сформировали событийный календарь", — сообщил Копайгородский.

По его словам, уже сейчас активно идет подготовка к весенним праздникам.

"На оргкомитете поручил составить подробную программу Международного женского дня в традициях сочинского гостеприимства. Особое внимание уделим санитарному состоянию улиц и обеспечению безопасности гостевых маршрутов и мест проведения мероприятий", — написал мэр Сочи.