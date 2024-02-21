Параллельно велось и строительство двух новых корпусов из быстровозводимых конструкций, каждый из которых рассчитан на комфортное пребывание 52 человек.
Просторный холл площадью 155 кв. метров позволяет свободно разместить несколько зон для отдыха и занятий с детьми. Здания оснащены автономным отоплением, что позволяет принимать детей в любое время года.
Общий объем средств, потраченных на расширение лагеря, составил 106 млн рублей, включая средства субсидии из федерального бюджета в размере 50,8 млн рублей и средства областного бюджета — 55,2 млн рублей, говорится в сообщении.
После введения новых корпусов предусмотрено проведение трех смен по семь дней.
В течение лета в "Алых парусах" отдохнут 720 человек, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей военнослужащих — участников специальной военной операции, а также детей-инвалидов с сахарным диабетом.
По словам министра образования области Светланы Трусеневой, которые приводит пресс-служба, подготовка к началу летнего отдыха детей идет полным ходом.
Планируется продолжить участие в программе по быстровозводимым конструкциям, а также по ремонту пищеблоков и медицинских блоков. Готовятся образовательные программы, в том числе и по туристско-краеведческой деятельности, говорится в сообщении.