Портрет короля появится на всех четырех банкнотах (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов), при этом никаких других изменений в дизайне купюр не произойдет.

"Банкноты с портретом Ее Величества Королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут находиться в обращении вместе с банкнотами короля Карла III", — отмечается в сообщении.

Новые купюры будут печатать только для замены изношенных и в случае какого-либо повышения спроса на банкноты.

"Наш подход соответствует рекомендациям Королевского двора и направлен на минимизацию экологических и финансовых последствий", — говорится в пресс-релизе. Это означает, что новые банкноты с изображением короля Карла III будут появляться в обращении постепенно.