Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль выросла до 701 млн фунтов стерлингов ($884,8 млн) по сравнению со 169 млн фунтов годом ранее.

Доналоговая прибыль без учета разовых факторов в прошлом году составила 38 млн фунтов против отрицательного показателя в 684 млн фунтов в 2022 году. Таким образом, компания зафиксировала положительный результат впервые за четыре года.

Выручка поднялась до 3,69 млрд фунтов с 2,91 млрд фунтов, пассажиропоток достиг 79,2 млн человек против 61,6 млн годом ранее.

По прогнозу Heathrow Airport, в 2024 году число обслуженных пассажиров может достичь 81,4 млн человек.

Компания не будет выплачивать дивиденды за 2023 год, но не исключает такой возможности по результатам этого года в зависимости от финансовых показателей.

В число владельцев Heathrow Airport входят Qatar Investment Authority, China Investment Corp., испанская Ferrovial и другие компании.