«В этой истории с ошибками в загранпаспортах виноваты госструктуры, которые и выдавали этот документ. Они за это отвечать не хотят, а страдают люди. Из распространенных ошибок – родился в городе Санкт-Петербург, а на самом деле в Ленинграде или опечатка в названии города, или в номере паспорта. У нас таких случаев не один-не два, а десятки. И я думаю, что их еще больше, потому что многие не жалуются и покрывают сами убытки за неосуществленный отдых. Эта история у нас началась полгода назад, раньше людей с подобными ошибками пограничники могли пропустить, и туристы вылетали на отдых», – рассказал он.

Как отметил Мкртчян, теперь турагенты рекомендуют путешественникам тщательно сверять свой загранпаспорт, потому что остается риск не вылететь за границу. При этом конкретной информации о том, что именно нужно проверять, ни у кого нет.

«Туристы могут обратиться в суд с исками, но только против ответственных госорганов, выдавших паспорт. Велика вероятность того, что им просто вернут деньги за госпошлину», — подчеркнул он.

По словам турагентов, чаще всего ошибки находят в загранпаспортах на 5 лет.

«В госорганах говорят, что граждане расписываются при получении загранпаспорта не только за его выдачу, но и за написание верных данных. Поэтому надо очень внимательно все проверять», — заключил Мкртчян.