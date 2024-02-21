Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, заповедник создается для лучшей защиты расположенных на территории города Ордубад памятников, являющихся образцами историко-культурного наследия Азербайджана.

Государственным историко-культурным заповедником объявлена территория Ордубадского историко-архитектурного заповедника.

В соответствии с документом Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок установить и утвердить границы и охранные зоны заповедника, в четырехмесячный срок — установить особый режим его территории и проинформировать президента страны, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению заповедника, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.