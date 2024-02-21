"На 2024 год у нас стоит задача построить в рамках окончания КПМИ (Комплексного плана магистральной инфраструктуры — ИФ) 13 объектов, из них 9 взлетно-посадочных полос и 4 объекта инфраструктуры", — сказал Десятков на "Форуме национальных достижений: транспорт" в рамках выставки "Россия".

Согласно его презентации, речь идет о ВПП в Кемерово, Мирном, Орле, Охотске, Полярном, Томске, Воронеже, Грозном и Беринговском.

"В этом году в январе мы получили уже заключение на взлетно-посадочную полосу в Кемерово — это первый этап в рамках финансирования, которое было выделено. Ввели первый этап ВПП в Полярном. И на сегодня мы уже закончили реконструкцию в Томске — получили заключение", — отметил Десятков.

В 2023 году, по его словам, введено 9 ВПП — "практически столько же, сколько за 4 года до этого".

"Не все заканчивается у нас в 2024 году — 6 объектов у нас переходят на 2025 год, — добавил Десятков. — Это объекты ВПП Бодайбо, Тиличики, Махачкала, Йошкар-Ола, аэродромная инфраструктура Мурманска и аэровокзальный комплекс в Грозном".

В рамках разрабатываемого национального проекта "Транспорт" будет подготовлена федеральная программа развития региональных аэропортов, отметил замминистра.

"Совместно с Росавиацией министерство транспорта наметило к реализации до 2030 года 111 аэропортов к реконструкции и капитальному ремонту. Они разделяются: 51 ВПП капитального ремонта и 61 ВПП — это реконструкция. Механизмы финансирования сейчас прорабатываются: где бюджет, где внебюджетные источники. Будут приняты решения, утверждены в 2024 году, и пойдет реализация", — сказал он.