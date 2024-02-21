«В Москве работают около 3 тысяч экскурсоводов — это люди, которые формируют первое впечатление о городе. В том числе благодаря им развивается туристическая отрасль. Кроме того, столица становится всё более востребованным направлением для коротких познавательных поездок. В прошлом году город посетили с экскурсией 11,3 млн человек. Это на 75% больше, чем в 2022 году», — написал он в своем блоге.

По словам мэра, ежедневно в городе проводится около 500 различных экскурсий, а всего в Москве предлагается более тысячи экскурсионных маршрутов.

21 февраля отмечается Всемирный День гида — International Tourist Guide Day. Он основан в 1990 году Всемирной федерацией ассоциаций туристических гидов. В Москве к этой дате были приурочены 400 бесплатных экскурсий для взрослых и детей, которые провели аттестованные гиды в рамках акции «Московские истории»

«В акции приняли участие более 9700 москвичей и гостей города, экскурсии охватили 170 площадок. Всего с 2020 года по маршрутам «Московских историй» прошли свыше 44 тысяч взрослых и детей», — сообщили «Интерфаксу» в Мостуризме.