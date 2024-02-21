"Непродолжительный конфликт на передних и задних лапах произошел между доминантным самцом серого кенгуру Филом и годовалым подростком Майкл Джорданом. При этом взрослый самец значительно больше в габаритах, что и определило итог соперничества за главенство в семье. Бедняга Фил, конечно, обалдел от такого напора подрастающего поколения, но потом показал, кто в доме хозяин", — сказала Михайлова.

По ее словам, противостояние не вылилось в жестокую схватку, как это бывает в дикой природе, когда молодые самцы начинают претендовать на лидерство в семьях. В зоопарке специалистам приходится думать и просчитывать, как предотвратить близкородственное скрещивание и не допустить кровавых драк с главой семьи за место под солнцем.

"Но в нашем зоопарке ситуация несколько иная. Дело в том, что Фил и Майкл Джордан не являются родственниками. Молодой самец прибыл к нам в январе прошлого года в сумке матери, которую привезли из Новосибирска. Оказалось, что она была беременна, а малыш высунулся из сумки на свет уже у нас. И вот теперь годовалый подросток начинает качать свои права", — сказала Михайлова.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Зоопарк был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2000 особей.