"Несмотря на хорошую динамику роста турпотока в направлении дальневосточных территорий, 2023 год для крупных туроператоров не стал успешнее 2022-го", — приводятся в сообщении слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), заместителя генерального директора туроператора FUN&SUN Александра Сирченко.

Он отметил, что из-за смены условий господдержки компания практически свернула свои чартерные программы в субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО), продолжая полеты лишь в Бурятию. Кроме того, привлекательность туров на Дальний Восток снижается на фоне роста их стоимости.

"Чтобы сформировать сейчас туры на блоках мест, мы вынуждены сокращать турпродукт, доводя его длительность до 3-4 дней. Причем, когда мы запускали первые чартеры на Сахалин, недельный тур туда начинался от 40 тыс. рублей и в него был включен полностью перелет и проживание в течение 7 дней плюс 2-3 экскурсии. Сейчас подобный тур будет стоить порядка 100 тыс. рублей. Поэтому приходится разбивать этот турпродукт на более короткий. Для сравнения могу сказать, что сейчас вы можете за 100 тыс. спокойно полететь на неделю в Турцию", — сказал Сирченко.

Информацию о подорожании отдыха на Дальнем Востоке и на Камчатке подтвердила председатель Ассоциации туриндустрии Камчатки Елена Лассаль. Она привела данные опроса местных туроператоров, согласно которым по стоимости тур-пакеты в 2023 году распределись следующим образом: 51,9% — туры стоимостью от 100 до 200 тыс. рублей, 25,9% — туры стоимостью от 200 тыс. рублей, и 22,2% предложений имели границу до 100 тыс. рублей.

При этом Сирченко уверен, что исправить ситуацию могли бы меры господдержки.

"В первую очередь необходимо субсидирование чартерных направлений, которое было осуществлено в соответствии с нормативно-правовой базой, принятой правительством РФ. Возможно сам механизм субсидирования чартера должен носить более целевой характер, особенно в части дальневосточных регионов. Второе: бизнес ставит вопрос о продолжении такой меры поддержки, как льгота по уплате взносов в фонды персональной ответственности туроператоров. Если эта льгота будет отменена, крупные туроператоры должны заморозить в фондах персональной ответственности не просто десятки миллионов, а сотни миллионов рублей, и это будет очередной такой вот именно удар по наиболее успешным крупным туроператорам", — сказал вице-президент АТОР.

По его мнению, хорошим подспорьем было бы и субсидирование перевозки блоками мест авиакомпаний.