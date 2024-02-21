"В любительских соревнованиях Noski-cross могут принять участие лыжники и сноубордисты, которые имеют горнолыжное снаряжение, защиту для катания и хорошее настроение", — говорится в сообщении.

Соревнования Noski-cross свое название получили в честь подарка, который мужчины обычно получают в этот день. Состязания пройдут на специально подготовленной трассе "Роза Блэйд" в Горной Олимпийской деревне.

Участникам предстоит преодолеть фан-кросс трассу, которая состоит из разных препятствий: поворотов, уклонов, снежных волн и трамплинов", — отмечается в сообщении. Победителей в каждой категории будут определять по наименьшему времени одной из двух попыток. Лучшие участники получат призы от курорта и партнеров.