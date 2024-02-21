"На заседании представили концепции экскурсионных программ нового формата с активным включением сферы общественного питания и досуга. Это "Девичник в Ставрополе. Открой красоту", "Мальчишник в Ставрополе. Открой эмоции", "Гастротур в Ставрополь. Открой Вкус". Они станут основой для экскурсионных программ", — приводит пресс-служба слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко.

Уточняется, что в их разработке примут участие представители сферы туризма и гостеприимства. В дальнейшем эти программы будут представлены в информационных турах, ориентированных на туроператоров из других регионов. Один из таких состоится уже в апреле.

Ранее сообщалось, что в 2023 году краевую столицу посетило около 188 тыс. туристов.