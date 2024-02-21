"Главной темой заседания стало открытие туристско-информационного центра, в котором гости Ставрополя смогут получить актуальную информацию о достопримечательностях, туристических продуктах, мероприятиях краевой столицы, забронировать экскурсии, гостиницы, входные билеты. Открытие планируется в мае-июне", — приводятся в сообщении слова главы города Ивана Ульянченко.

Отмечается, что центр также станет площадкой для проведения обучающих семинаров, круглых столов, воркшопов по туризму.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Ставрополя, под туристический инфоцентр будет оборудован холл в городском центре предпринимательства. В дальнейшем офисы и киоски центра появятся на территории Крепостной горы, на улице Шаумяна, Александровской площади и площади святого князя Владимира.