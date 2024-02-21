Летом текущего года в сезон туристических рейсов на Северный полюс атомный ледокол доставит Конюхова с командой на одну из дрейфующих льдин в районе архипелага Земля Франца Иосифа, а спустя три недели заберет путешественников уже с Северного полюса.

"На вершине планеты Федор Конюхов планирует провести исследования на предмет наличия микропластика в океане", — говорится в сообщении.

Рекорд будет заключаться в полете на двухместном мотопараплане протяженностью 900 км к Северному полюсу с высадкой на дрейфующей льдине.

"Ранее в этом районе никто не совершал длительных полетов и высадки на сверхлегком летательном аппарате", — отмечают в "Атомфлоте".

Ранее, в 2021 году, Конюхов с помощью атомного ледокола "50 лет Победы" высадился на льдину в Арктике и собрал данные по уровню концентрации микропластика, которые затем поступили в институт океанологии им. Ширшова. Это стало началом проекта "Чистая Арктика".