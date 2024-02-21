"Конструкцию возведут и задекорируют семь человек, два из которых профессиональные плотники. Уже в начале марта гости увидят первый результат — появится каркас сказочного существа. Все тело будет украшено разноцветной тканью, деревом и сеном", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что фигуру собирают на территории арамильского "Парка Сказов". Ее высота составит 10 метров. Сожгут скульптуру 17 марта. В пресс-службе напомнили, что в прошлые годы в Арамили сжигали чучело в медицинской маске, олицетворявшее прощание с ковидом, изображения Змея Горыныча и других фольклорных персонажей.