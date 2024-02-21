«Прямой перелет из Москвы в Белград на рейсах Air Serbia стоит порядка 100-110 тыс. рублей. Стыковочные рейсы начинаются от 65 тыс. рублей за билет, что тоже недешево. Из-за высокой стоимости перелета туры на горнолыжные курорты Сербии в зимнем сезоне не так популярны, как могли бы быть. Их выбирают туристы, желающие совместить отдых в горах с иными целями посещения Сербии и Европы в целом», — пояснили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как отметили в компании, традиционно в Сербии пользуются спросом сити-брейки и термальные курорты. Россияне бронируют практически все виды размещения: экономичные варианты, гостиницы среднего класса, а также спа-отели премиального уровня.

В туркомпании «Пакс» сообщили о росте числа бронирований Сербии на 12-15% по сравнению с началом прошлого года, несмотря на дорогую перевозку.

«Air Serbia уже два года держит очень высокие тарифы, особенно завышены летние цены. В этой связи многие наши туристы предпочитают лететь с пересадкой, к примеру, Turkish Airlines, которые предлагает билеты за 50 тыс. рублей. Популярны экскурсионные и сити-туры, сейчас уже берут июнь-начало июля. Рассчитываем, что ближе к весне спрос еще возрастет. А вот майские даты пока не очень востребованы», — рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе Любовь Чучмаева.

Генеральный директор компании Startour Мария Новикова также отметила хорошие продажи Сербии.

«Россияне любят это направление, там хорошо к нам относятся. Большой популярностью пользуются гастрономические туры. Бронируют заезды на ближайшие два месяца, ближе к высокому сезону ожидаем активизации продаж», — сказала она.

Эксперт добавила, что если раньше туристы опасались бронировать Сербию задолго до поездки, как и Европу в целом, то сейчас покупают туры активнее, глубина продаж увеличилась.

По данным Росстата, в 2023 году число россиян, посетивших Сербию с целью туризма, составило 67,6 тыс., что на 40% больше, чем годом ранее. И всего на 2% меньше, чем в допандемийном 2019 году.