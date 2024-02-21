"Авиакомпания Qazaq Air сообщает о возобновлении полетов из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию", — говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время прямых рейсов между Актобе и Казанью нет.

По информации пресс-службы, также будут предусмотрены транзитные маршруты, как Астана — Актобе — Казань и Атырау — Актобе — Казань.

"Запуск регулярных рейсов будет способствовать развитию сферы образования, туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Россией", — отметили в пресс-службе авиакомпании.

В апреле 2023 года СМИ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Актобе сообщали, что в ходе согласования расписания рейсов с аэропортом Казани у Qazaq Air возникли проблемы "в части наличия свободного временного интервала для обслуживания рейса в аэропорту". В результате полеты в Казань приостановились на неопределенное время.

Qazaq Air — авиакомпания, созданная для обслуживания региональных маршрутов в Казахстане, 100% акций принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из 5 самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известны как Bombardier DHC-8-Q400NG).