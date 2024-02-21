"Он уезжает в конце февраля для работы в центральном аппарате МИД Китая", — сказал Харлов.

Он отметил, что речь идет о плановой ротации. Цуй Шаочунь проработал в Свердловской области четыре года.

Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, генконсул накануне провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Начало вашей работы в регионе совпало с разгаром мировой пандемии коронавируса. Мы никогда не забудем, что в условиях заморозки контактов со многими иностранными государствами именно китайские партнеры оказали Свердловской области большую поддержку", — цитируются в сообщении департамента слова главы региона.