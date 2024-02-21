Согласно сообщению, задерживаются рейсы WZ3087 "Жуковский"-Пхукет, WZ3040 Пхукет-Казань, запланированные на среду, WZ3039 Казань-Пхукет, WZ3046 Пхукет-Екатеринбург в четверг, WZ3045 Екатеринбург-Пхукет, WZ3088 Пхукет-"Жуковский" в пятницу.

"Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна (по данным портала FlightRadar24 — Boeing 777). На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание", — говорится в сообщении.

Предварительное время задержки вылета рейса составит 11 часов 45 минут, отмечает Red Wings.