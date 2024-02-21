Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам на самолетах Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажирских мест.

Отмечается, что авиакомпания SCAT в период с 2015 по 2019 года выполняла регулярные рейсы на российский курорт из Астаны и Актау. Также рейсы по маршруту Актау — Сочи выполнялись в зимнем сезоне 2022-2023 годов.

Актау — крупный промышленный город на берегу Каспийского моря, на западе Казахстана. В городе расположен крупный порт.

SCAT — одна из крупных казахстанских авиакомпаний, парк воздушных судов состоит из самолетов западного производства, эксплуатируется более 80 внутренних и международных авиамаршрутов.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах России. Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Сочи составил 13,913 млн человек (рост на 7,6% к уровню 2022 года).